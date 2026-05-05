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Les causeries du mercredi – SEA, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières

Les causeries du mercredi – SEA, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières

Les causeries du mercredi – SEA, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Café-Librairie Plume et Bulle

Adresse : 17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Les causeries du mercredi – SEA Mercredi 13 mai, 19h30 Café-Librairie Plume et Bulle Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T19:30:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T19:30:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00

Café-Librairie Plume et Bulle 17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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