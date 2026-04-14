Portage de bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières
Portage de bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières vendredi 29 mai 2026.
Portage de bébé Vendredi 29 mai, 09h15 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – 0/3ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T09:15:00+02:00 – 2026-05-29T11:15:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:15:00+02:00 – 2026-05-29T11:15:00+02:00
Venez découvrir le portage au travers d’écharpes et différents porte bébés physiologiques.
Après une présentation des bienfaits du portage physiologique et des erreurs à éviter, chacun pourra essayer le ou les écharpe/porte-bébé de son choix au travers de notre grand panel de démonstration.
Venez avec votre matériel si vous en disposez.
Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Atelier de portage
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières Charleville-Mézières 17 avril 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 18 avril 2026
- Lire avec son bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières 22 avril 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 25 avril 2026
- , Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières 27 avril 2026