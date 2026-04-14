Pool Party, Centre Aquatique Bernard Albin, Charleville-Mézières

Pool Party Vendredi 17 avril, 18h00 Centre Aquatique Bernard Albin Ardennes

Tarif unique 8,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00

Course sur structure gonflable, jeux aquatiques, lots à gagner

Aqua Flash / Circuit Training / Bouées géantes

Animation DJ, machine à fumée, machine à bulles

Centre Aquatique Bernard Albin Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://equipementsludiques.ardenne-metropole.fr/ »}]

Vendredi 17 avril de 18h à 21h au centre aquatique Bernard Albin CMz

Ardenne Métropole