Pool Party, Centre Aquatique Bernard Albin, Charleville-Mézières
Pool Party, Centre Aquatique Bernard Albin, Charleville-Mézières vendredi 17 avril 2026.
Pool Party Vendredi 17 avril, 18h00 Centre Aquatique Bernard Albin Ardennes
Tarif unique 8,80 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00
Course sur structure gonflable, jeux aquatiques, lots à gagner
Aqua Flash / Circuit Training / Bouées géantes
Animation DJ, machine à fumée, machine à bulles
Centre Aquatique Bernard Albin Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://equipementsludiques.ardenne-metropole.fr/ »}]
Vendredi 17 avril de 18h à 21h au centre aquatique Bernard Albin CMz
Ardenne Métropole
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