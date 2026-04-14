Massage pour bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières
Massage pour bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières mardi 21 avril 2026.
Massage pour bébé Mardi 21 avril, 09h30 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – 0/1 an
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T10:30:00+02:00
Cet atelier invite le parent à masser son bébé avec l’accompagnement d’une professionnelle qualifiée.
Une ambiance calme sur fond musical accompagne ce moment privilégié pour le bien-être et la santé du tout-petit.
=> de la naissance à 1 an <=
Vous pouvez apporter une huile de massage adaptée pour bébé et prévoir une serviette pour installer confortablement votre bébé.
Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Séance massage parent/enfant – 0/1an
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