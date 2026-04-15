Atelier artistique « Chuuuttt », Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières
Atelier artistique « Chuuuttt », Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières samedi 18 avril 2026.
Atelier artistique « Chuuuttt » Samedi 18 avril, 10h00 Médiathèque Porte Neuve Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – A partir de 18 mois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00
Les chutes de papier colorées chutent de leur feuille aux soufles du son « Chuuuttt »! Après une « micro » présentation de l’artiste Joan MIRO dont nous allons nous inspirer, nous serons invités à composer un collage en équilibre avec des morceaux de papier de couleurs vives. Nous allons découper, jouer, coller! Vous repartirez bien sûr avec création collective parent/enfant.
Les enfants seront accompagnés de leurs parents
Le matériel sera fourni à tous les participants
=> Pour les enfants de 18 mois à 3 ans <=
Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}]
Création collective de collage avec morceaux de papier colorés
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