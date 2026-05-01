Charleville-Mézières

Fête du jeu

Place ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Fête du jeu vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 sur la place Ducale de 13h30 à 17h30. En collaboration avec la Ville, le Sarc et une vingtaine de partenaires proposeront des animations autour de valeurs telles que le jeu gratuit, partout et pour tous dans la bienveillance, le respect et le partage. Au programme : des jeux géants en bois et traditionnels, des jeux de rôles, de construction, sportifs et des espaces pour les plus petits sur le thème du dessin animé Bluey©. Une manifestation gratuite à vivre en famille ou entre amis !

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Place ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 58 17 74

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English :

The Fête du jeu will be held on Saturday, May 30, 2026 in Place Ducale from 1:30 to 5:30 pm. In collaboration with the town, Sarc and some twenty partners will be offering activities based on the values of free play, everywhere and for everyone, in a spirit of benevolence, respect and sharing. On the program: giant wooden and traditional games, role-playing, construction and sports games, and areas for the little ones on the theme of the Bluey© cartoon. A free event to enjoy with family and friends!

L’événement Fête du jeu Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-18 par Ardennes Tourisme