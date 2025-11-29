La Nuit européenne des Musées à Charleville et Sedan

Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit Européenne des Musées offre chaque année une occasion unique de (re)découvrir le patrimoine des Ardennes sous un autre jour. Les musées participants d’Ardenne Métropole ouvrent leurs portes jusque tard dans la nuit, proposant des visites inédites, des animations, des expositions temporaires et des parcours thématiques pour petits et grands.C’est le moment idéal pour explorer les collections, s’émerveiller devant les œuvres et vivre une expérience culturelle originale, en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et festive.

.

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 60

English :

Every year, the Nuit Européenne des Musées offers a unique opportunity to (re)discover the heritage of the Ardennes in a different light. Participating museums in Ardenne Métropole open their doors late into the night, offering original tours, events, temporary exhibitions and themed tours for young and old alike. It’s the perfect time to explore collections, marvel at works of art and enjoy an original cultural experience, with family or friends, in a friendly, festive atmosphere.

L’événement La Nuit européenne des Musées à Charleville et Sedan Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-11-27 par Ardennes Tourisme