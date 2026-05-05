Une expérience immersive en avant-première : « Appel masqué », Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières

Une expérience immersive en avant-première : « Appel masqué » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Ardenne Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Laissez-vous surprendre par la fiction sonore « Appel masqué » qui va transformer votre visite en véritable expérience sensorielle ! Dès votre arrivée, un parcours singulier se déploie sous la forme d’une exposition éphémère. Les supports des tableaux sont eux-mêmes des créations à admirer. Ils ont été réalisés par les élèves de la section Technicien Constructeur Bois Charpentier du lycée Charles de Gonzague, sous la direction de leur professeur d’atelier, Cédric Gerbandier, également auteur, concepteur autodidacte de cette œuvre immersive. Les portraits féminins réalisés par l’artiste Brigitte Léonard invitent à observer, ressentir et interpréter. Tout au long de votre visite, munis de votre téléphone pour scanner les QR codes disséminés sur le parcours, laissez‑vous guider selon vos envies : explorez des détails, écoutez des capsules audios et résolvez des énigmes en lien avec la fiction « Appel masqué » ! Cette soirée est l’occasion de découvrir cette création en avant-première, avant sa sortie complète prévue en juin.

Musée de l’Ardenne Place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324324465 https://www.musear.fr Histoire de l’Ardenne, terre de légendes, de fer et de forêts. Du savoir-faire du forgeron gaulois à celui du maître armurier jusqu’à celui du cloutier de la Semoy, l’on remonte le cours de l’histoire au travers des collections de parures, de bijoux et de céramiques faisant référence aux âges du fer, aux époques romaine et mérovingienne.

Armes de la manufacture royale de Charleville : en 1675 est créé le Magasin royal, qui devient en 1688 la Manufacture royale d’armes. Durant la guerre d’Indépendance (1775–1783), la manufacture de Charleville-Mézières fournit plus de 100.000 armes aux insurgés américains, qui apprécient ces pistolets d’excellente qualité, et contribue ainsi à la naissance des États-Unis. La manufacture ferme définitivement ses ateliers le 1er janvier 1836.

Pharmacie de l’hôpital (1756) aux 120 pots de faïence de Nevers.

Section numismatique (3.000 pièces).

Au détour de la visite, derrière une cloison de verre, le public découvre le mécanisme du Grand Marionnettiste, l’automate géant de la place Winston Churchill.

Nuit européenne des musées

© Cédric Gerbandier