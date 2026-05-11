Charleville-Mézières

La Nuit des Musées de Charleville

Musées de Charleville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai, les musées vous donnent rendez-vous pour la Nuit européenne des musées. De 19h à minuit, profitez d’une ouverture exceptionnelle et gratuite pour (re)découvrir les collections. Parcours immersifs, lectures, rencontres et médiations vous attendent une soirée riche en découvertes, accessible à tous !

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Musées de Charleville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

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English :

Saturday May 23 is European Museum Night. From 7pm to midnight, take advantage of an exceptional free opening to (re)discover the collections. Immersive tours, readings, encounters and mediation await you: an evening rich in discovery, accessible to all!

L’événement La Nuit des Musées de Charleville Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-08 par Ardennes Tourisme