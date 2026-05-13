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Nuit Européenne des musées, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières

Nuit Européenne des musées, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières

Nuit Européenne des musées, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de l'Ardenne

Adresse : 31 place Ducale 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Nuit Européenne des musées Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Ardenne Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Musée de l’Ardenne 31 place Ducale 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Musées

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