Nuit Européenne des musées, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières

Nuit Européenne des musées Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Ardenne Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Musée de l’Ardenne 31 place Ducale 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

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