Nuit Européenne des musées, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières
Nuit Européenne des musées, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des musées Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Ardenne Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Musée de l’Ardenne 31 place Ducale 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Musées
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