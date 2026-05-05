Exposition « Arthur Rimbaud, entre lisible et visible », Maison des Ailleurs, Charleville-Mézières

Exposition « Arthur Rimbaud, entre lisible et visible » Samedi 23 mai, 19h00 Maison des Ailleurs Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découverte de l’exposition « Arthur Rimbaud, entre lisible et visible » consacrée aux livres d’artistes et livres illustrés de1920 à nos jours, avec les techniques, les couleurs et les formes de livres dont se sont emparés les artistes. Une mise en lumière de la richesse du fonds de livres d’artistes consacrés à Rimbaud, témoignant de la fascination durable qu’exerce son œuvre sur les plasticiens.

Maison des Ailleurs 7 Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324324470 https://www.musear.fr/p-6-maison-des-ailleurs.html Arthur Rimbaud (1854-1891) a marqué la poésie française par une trajectoire fulgurante et une œuvre brève, intense et intuitive. Le jeune Rimbaud écrit ses premiers poèmes dès l’âge de 16 ans et voit son talent précoce s’épanouir après la lecture remarquée du « Bateau ivre » en 1871. Par une versification originale empreinte d’une liberté nouvelle, ses recueils de poèmes en prose « Une saison en enfer » et les « Illuminations » annoncent les formes poétiques contemporaines du XXe siècle. Après 1873, Arthur Rimbaud se détourne de son œuvre pour s’engager dans une longue errance à travers l’Europe d’abord, puis de l’Égypte à l’actuelle Éthiopie. Arthur Rimbaud a passé une partie de son adolescence à Charleville, qui deviendra pour lui «la ville d’où l’on part». La maison où il vécut avec sa mère et ses sœurs et frère de 1869 à 1875 correspond à sa période de création poétique. Aujourd’hui habitée par l’image et le son, la Maison des Ailleurs évoque l’imaginaire et l’univers poétique rimbaldien.

Nuit européenne des musées

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