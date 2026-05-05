Visite libre du musée Arthur Rimbaud, Musée Arthur Rimbaud, Charleville-Mézières

Visite libre du musée Arthur Rimbaud Samedi 23 mai, 19h00 Musée Arthur Rimbaud Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Profitez de la soirée pour explorer la nouvelle présentation des collections. Dans la salle « Manuscrits », est exposé le poème « Promontoire » composé entre 1873 et 1875, principalement en Angleterre. Arthur Rimbaud y séjourne aux côtés de Paul Verlaine puis de Germain Nouveau. Lorsque ce dernier quitte Londres, Rimbaud fait venir sa mère et sa sœur Vitalie. Une lettre de cette dernière à sa sœur Isabelle, restée à Charleville, offre un regard précieux sur leur vie quotidienne dans la capitale britannique.

Musée Arthur Rimbaud Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324324465 https://www.musear.fr Manuscrits et souvenirs personnels du poète, œuvres d’artistes modernes et contemporains.

Nuit européenne des musées

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