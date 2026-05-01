Atelier marionnette à gaine Galerie Lebon Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Atelier marionnette à gaine

Galerie Lebon 23 rue du Petit Bois Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Avec Philippe Saumont du Théâtre des TarabatesParticipez à un atelier de pratique amateur pour adultes avec un marionnettiste spécialiste de la marionnette à gaine traditionnelle napolitaine !D’origine italienne, Polichinelle appartient à une des formes les plus anciennes du théâtre populaire, dite Guaratelle. Philippe Saumont est l’un des rares marionnettistes français à pratiquer cet art vieux de plus de 500 ans qui se transmet de maître à élève. Formé à Naples auprès de Bruno Leone, il enchaîne les tournées à travers le monde et reçoit de nombreux prix internationaux.Tarif 30€

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Galerie Lebon 23 rue du Petit Bois Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 59 70 62 cecile.puriere@marionnette.com

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English :

With Philippe Saumont from Théâtre des TarabatesParticipate in an amateur workshop for adults with a puppeteer specializing in traditional Neapolitan glove puppetry! Of Italian origin, Polichinelle belongs to one of the oldest forms of popular theater, known as Guaratelle. Philippe Saumont is one of the few French puppeteers to practice this 500-year-old art form, which is handed down from master to pupil. Trained in Naples with Bruno Leone, he has toured the world and won numerous international awards.Price: 30?

L’événement Atelier marionnette à gaine Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-22 par Ardennes Tourisme