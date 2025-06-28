Concert David Linx Quintet Charleville-Mézières
Concert David Linx Quintet Charleville-Mézières mercredi 27 mai 2026.
Concert David Linx Quintet
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
2026-05-27
Sa voix, son style, sa manière de phraser, d’articuler, d’utiliser toute sa tessiture, sont instantanément reconnaissables. Bercé par le jazz depuis l’enfance, à la fois professeur, compositeur et interprète, David Linx pratique l’art vocal avec technique, aisance et liberté maximale. Doté d’une soul naturelle, ce jazzman et ses trois musiciens de haut vol, nous plongent dans une ambiance feutrée. Frissons garantis.Découvrir les tarifs.
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr
English :
His voice, his style, his way of phrasing, articulating and using his entire tessitura, are instantly recognizable. Lulled by jazz since childhood, David Linx is a teacher, composer and performer, practicing vocal art with technique, ease and maximum freedom. With his natural soulfulness, this jazzman and his three top-flight musicians plunge us into a hushed atmosphere. Discover prices.
German :
Seine Stimme, sein Stil, seine Art zu phrasieren, zu artikulieren und seinen gesamten Stimmumfang zu nutzen, sind sofort erkennbar. David Linx, seit seiner Kindheit vom Jazz geprägt, ist Lehrer, Komponist und Interpret. Er übt die Kunst des Singens mit Technik, Leichtigkeit und maximaler Freiheit aus. Mit seinem natürlichen Soul versetzen uns dieser Jazzmusiker und seine drei hochkarätigen Musiker in eine gedämpfte Atmosphäre. Entdecken Sie die Preise.
Italiano :
La sua voce, il suo stile, il suo modo di fraseggiare, di articolare e di usare tutta la sua gamma sono immediatamente riconoscibili. Immerso nel jazz fin dall’infanzia, David Linx è insegnante, compositore e interprete e pratica la sua arte vocale con tecnica, disinvoltura e massima libertà. Dotato di un’anima naturale, questo jazzista e i suoi tre musicisti di alto livello ci immergono in un’atmosfera ovattata. Scoprite i prezzi.
Espanol :
Su voz, su estilo, su forma de frasear, articular y utilizar toda su gama son reconocibles al instante. Inmerso en el jazz desde su infancia, David Linx es hoy profesor, compositor e intérprete, y practica su arte vocal con técnica, soltura y máxima libertad. Dotado de un soul natural, este jazzista y sus tres músicos de primera fila nos sumergen en un ambiente silencioso. Descubra los precios.
L’événement Concert David Linx Quintet Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme