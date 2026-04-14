Lire avec son bébé, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières
Lire avec son bébé, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières mercredi 27 mai 2026.
Lire avec son bébé Mercredi 27 mai, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – 0/3ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T10:30:00+02:00
Venez plonger dans ce bain de langage où les mots résonnent et vous emportent dans le monde incroyable de l’imaginaire.
Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Séance de lecture de livres pour tout petits
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