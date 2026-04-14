Audition de classe : Musiques actuelles, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
Audition de classe : Musiques actuelles, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières vendredi 29 mai 2026.
Audition de classe : Musiques actuelles Vendredi 29 mai, 19h00 Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières Ardennes
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00
Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières 10 rue Madame de Sévigné, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}]
La classe de musiques actuelles vous invite à un moment musical. Audition de classe musiques actuelles
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