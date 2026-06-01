Spectacle de Danse du Conservatoire, Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
Spectacle de Danse du Conservatoire, Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières samedi 20 juin 2026.
Spectacle de Danse du Conservatoire Samedi 20 juin, 20h00 Théâtre de Charleville-Mézières Ardennes
Entrée payante, tarifs à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:30:00+02:00
Spectacle payant : tarifs à venir
Organisation : APE CMD
Théâtre de Charleville-Mézières rue du théâtre 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 24 32 44 50 »}]
Découvrez le spectacle des élèves de danse du Conservatoire. Spectacle de danse conservatoire
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Faïsto par la compagnie Ciel de Papier Le Forum Charleville-Mézières 3 juin 2026
- Lire avec son bébé, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières 3 juin 2026
- Place à l’emploi, Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières 4 juin 2026
- Cérémonie de l’Innovation, 75 Forest Avenue, Charleville-Mézières 4 juin 2026
- Motricité libre, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières 5 juin 2026