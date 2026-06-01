Spectacle de Danse du Conservatoire, Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Spectacle de Danse du Conservatoire Samedi 20 juin, 20h00 Théâtre de Charleville-Mézières Ardennes

Entrée payante, tarifs à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:30:00+02:00

Spectacle payant : tarifs à venir

Organisation : APE CMD

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Découvrez le spectacle des élèves de danse du Conservatoire. Spectacle de danse conservatoire