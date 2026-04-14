Place à l’emploi, Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
Place à l’emploi, Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières jeudi 4 juin 2026.
Place à l’emploi Jeudi 4 juin, 10h00 Place Ducale, Charleville-Mézières Ardennes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Jeudi 4 juin 2026, de 10h à 18h, les talents ardennais ont rendez-vous Place Ducale pour une journée 100 % opportunités.
En recherche d’emploi ? En reconversion ? Simplement curieux des opportunités locales ?
Cet événement est fait pour vous !
Entreprises locales, organismes de formation et experts de l’emploi seront présents en direct pour échanger, conseiller et recruter.
C’est le moment idéal pour déposer votre CV, créer des contacts concrets et donner un nouvel élan à votre parcours.
Dans le cadre emblématique de la Place Ducale, vivez une journée dynamique au cœur du territoire ardennais.
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✅ Des conseils personnalisés pour booster votre avenir
Une belle initiative qui confirme le dynamisme économique de Charleville-Mézières ✨
Rendez-vous le 4 juin, de 10h à 18h, Place Ducale… votre avenir vous attend !
Place Ducale, Charleville-Mézières Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Le Village du Recrutement à Charleville-Mézières – jeudi 4 juin 2026
cpme08 / cma / cci
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