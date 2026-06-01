Cérémonie de l’Innovation, 75 Forest Avenue, Charleville-Mézières
Cérémonie de l’Innovation, 75 Forest Avenue, Charleville-Mézières jeudi 4 juin 2026.
Cérémonie de l’Innovation Jeudi 4 juin, 18h00 75 Forest Avenue Ardennes
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00
5ᵉ édition de la Cérémonie de l’Innovation
Fil rouge cette année : innover sous contrainte. Parce que les meilleures idées naissent rarement dans le confort. Elles naissent là où il faut faire avec, faire malgré, faire autrement.
Au programme :
Talks Startups : Romain Dubal (La cocotte française), Viktor Macé (@la_repousse), Nabil Garbi (Adeasy) et une dernière startup surprise. Concrets, sans filtre. Comment une contrainte devient un levier.
Regards partenaires :
Banque de France avec François Marbaix et Dominique Chopineaux : quand la contrainte climatique devient boussole économique. Présentation de leur indicateur climat.
Initial Expertise × Cabaret Vert avec Stéphane Flandre : 20 ans de festival, et demain 95% autonome en énergie. Quand la contrainte climatique devient moteur de réinvention.
Concours ID’ALL : Les étudiant·e·s finalistes défendent leurs projets. Le public remet le prix coup de cœur, le jury révèle les trois lauréats.
️ Showroom + cocktail : Rencontres avec les startups incubées, étudiants entrepreneurs, réseautage dans la bonne humeur.
️ Entrée gratuite, places limitées
75 Forest Avenue 75 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/facebook-insta-CDI5 »}]
innover sous contrainte
Rimbaud Tech
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