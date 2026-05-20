Faïsto par la compagnie Ciel de Papier Le Forum Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Faïsto par la compagnie Ciel de Papier

Le Forum 18 Avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Kamishibaï géant à manivelle et théâtre d’ombres Tout public dès 7 ans Durée : 50 minutesCe conte en kamishibaï vous invite à plonger avec la jeune Faïsto dans une quête mystique au cœur d’une Sibérie fantasmée emplie de créatures mystérieuses et inquiétantes. Voyagez dans une succession de peintures réalisées pour le spectacle par un illustrateur de talent, Emiliano Billai et laissez-vous emporter par une musique envoûtante, à la fois moderne et tribale, composée sur mesure par l’Affreuse Bête Musicale.Avec le soutien du département du Jura, la région Bourgogne Franche-Comté ainsi que la DRAC. Quand Faïsto s’approche du foyer, les flammes lui chuchotent des secrets. Elle écoute avec attention, émerveillée.

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Le Forum 18 Avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@mairie-charlevillemezieres.fr

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English :

Giant hand-cranked Kamishibaï and shadow theater ? Suitable for ages 7 and up ? Running time: 50 minutesThis kamishibai tale invites you to join young Faïsto on a mystical quest to the heart of a fantasized Siberia, filled with mysterious and disquieting creatures. Travel through a succession of paintings created for the show by talented illustrator Emiliano Billai, and let yourself be carried away by a bewitching music, both modern and tribal, custom-composed by l?Affreuse Bête Musicale When Faïsto approaches the fireplace, the flames whisper secrets to her. She listens attentively, filled with wonder

L’événement Faïsto par la compagnie Ciel de Papier Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme