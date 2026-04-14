Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier artistique « Chuuuttt », Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Atelier artistique « Chuuuttt », Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Atelier artistique « Chuuuttt », Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Centre Social et Culturel André DHÔTEL

Adresse : 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit - Inscription obligatoire - A partir de 18 mois

Atelier artistique « Chuuuttt » Vendredi 5 juin, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – A partir de 18 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Les chutes de papier colorées chutent de leur feuille aux souffles du son  » Chuuuttt »! Après une « micro » présentation de l’artiste Joan MIRO dont nous allons nous inspirer, nous serons invités à composer un collage en équilibre avec des morceaux de papier de couleurs vives. Nous allons découper, jouer, coller! Vous repartirez bien sûr avec votre création collective parent/enfant.
Les enfants seront accompagnés de leurs parents
Le matériel sera fourni à tous les participants
=> Pour les enfants de 18 mois à 3 ans <=

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}]
Création collective de collage de morceaux de papier colorés

À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)