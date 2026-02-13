Audition de classe : orgue, Basilique de Mézières, Charleville-Mézières

Audition de classe : orgue Dimanche 28 juin, 16h00 Basilique de Mézières Ardennes

Entrée gratuite

Basilique de Mézières 10 Pl. de la Basilique, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Les classes d’orgue vous invitent à un moment musical. audition de classe orgue