Gala – Fin de curso de Yalla flamenco, MCL Ma Bohème, Charleville-Mézières

Gala – Fin de curso de Yalla flamenco Dimanche 14 juin, 18h30 MCL Ma Bohème Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:30:00+02:00 – 2026-06-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:30:00+02:00 – 2026-06-14T22:00:00+02:00

MCL Ma Bohème 21 Rue d’Aubilly, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324333185 https://www.mclmaboheme.com/ https://www.facebook.com/mclmaboheme08/ [{« type »: « link », « value »: « http://helloasso.com »}] Au cœur de la ville d’Arthur Rimbaud, cité des arts de la marionnette, la Maison de la Culture et des Loisirs Ma Bohème est ouverte à toutes les personnes, quel que soit leur âge, intéressées par la pratique d’activités de loisirs, culturelles ou sportives.

Gala – Fin de curso de Yalla flamenco