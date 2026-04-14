Motricité libre, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières
Motricité libre, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières vendredi 26 juin 2026.
Motricité libre Vendredi 26 juin, 09h15 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – De la naissance jusqu’au 1ers pas
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:15:00+02:00 – 2026-06-26T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-26T09:15:00+02:00 – 2026-06-26T11:15:00+02:00
C’est par vos mots et votre présence à ses côtés que vous aiderez votre bébé à découvrir son corps et ses limites.
La motricité libre permet d’accompagner son bébé dans l’environnement où il se trouve en respectant ses capacités, tout en l’encourageant dans les efforts qu’il entreprend pour en acquérir de nouvelles.
=> Pour les bébés non marcheurs <=
Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Accompagner bébé dans la découverte de son corps
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