Foire de Charleville-Mézières Charleville-Mézières

Foire de Charleville-Mézières

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-22

2026-06-19

La Foire de Charleville-Mézières est un événement emblématique qui revient avec éclat après quelques années d’absence. Organisée au parc des expositions du 19 au 22 juin 2026, cette foire vous accueille sur une surface impressionnante de plus de 30 000 mètres carrés. Avec environ 200 stands et plus de 30 000 visiteurs attendus, cet événement est une célébration de la culture, du commerce et de l’industrie locale.Au cœur de notre foire, vous trouverez une grande diversité de stands intérieurs, allant de l’habitat à la gastronomie, en passant par la mode, le sport, et le bien-être. Notre espace extérieur met en avant un salon de l’automobile, du matériel agricole, du jardinage, et bien plus encore. Tous les visiteurs bénéficient d’une entrée gratuite pour explorer cette multitude de nouveautés et d’activités.Chaque jour de la foire est ponctué de conférences, d’animations et de spectacles variés. Le samedi soir, ne manquez pas notre nocturne, en harmonie avec la Fête de la Musique, qui promet des moments festifs inoubliables.La Foire de Charleville-Mézières n’est pas qu’un événement commercial; c’est une occasion de découvrir et de célébrer l’identité unique et le riche patrimoine de notre belle ville. Venez rencontrer des artisans passionnés, écouter des artistes talentueux, et participer à des événements qui reflètent notre culture vivante.

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 44 80 29 82 direction.ardennes.expos@gmail.com

English :

The Foire de Charleville-Mézières is an emblematic event that returns with a bang after a few years’ absence. Held at the Parc des Expositions from June 19 to 22, 2026, this fair welcomes you to an impressive surface area of over 30,000 square meters. With around 200 stands and over 30,000 visitors expected, this event is a celebration of local culture, commerce and industry.At the heart of our fair, you’ll find a wide variety of indoor stands, ranging from home and gastronomy to fashion, sport and wellness. Our outdoor area features a car show, agricultural equipment, gardening and much more. All visitors benefit from free admission to explore this multitude of novelties and activities. Each day of the fair is punctuated by a variety of conferences, animations and shows. The Charleville-Mézières Fair is not just a commercial event; it’s an opportunity to discover and celebrate the unique identity and rich heritage of our beautiful city. Come and meet passionate artisans, listen to talented artists, and take part in events that reflect our living culture.

L’événement Foire de Charleville-Mézières Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme