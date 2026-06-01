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Fiesta Latina Charleville-Mézières

Fiesta Latina Charleville-Mézières

Fiesta Latina Charleville-Mézières samedi 27 juin 2026.

Adresse : Jardin du Forum

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Sur place

Charleville-Mézières

Fiesta Latina

Jardin du Forum Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rendez-vousle 27 juin 2026 pour un moment festif et convivial au son des rythmes des latinos. Au programme danse, musique, activité manuelle… et bien sûr à boire et à manger.Buvette et cuisine mexicaine équatorienne
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Jardin du Forum Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40  culture@mairie-charlevillemezieres.fr

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English :

Join us on June 27, 2026 for a festive and convivial event to the sound of Latino rhythms. Dancing, music, manual activities… and, of course, food and drink

L’événement Fiesta Latina Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme

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