Fiesta Latina Charleville-Mézières
Fiesta Latina Charleville-Mézières samedi 27 juin 2026.
Charleville-Mézières
Fiesta Latina
Jardin du Forum Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vousle 27 juin 2026 pour un moment festif et convivial au son des rythmes des latinos. Au programme danse, musique, activité manuelle… et bien sûr à boire et à manger.Buvette et cuisine mexicaine équatorienne
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Jardin du Forum Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@mairie-charlevillemezieres.fr
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English :
Join us on June 27, 2026 for a festive and convivial event to the sound of Latino rhythms. Dancing, music, manual activities… and, of course, food and drink
L’événement Fiesta Latina Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme
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