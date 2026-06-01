La nuit du handicap : pratiques artistiques et handicap, l’accès pour tous., Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

La nuit du handicap : pratiques artistiques et handicap, l’accès pour tous. Samedi 13 juin, 13h30 Place Ducale, Charleville-Mézières Ardennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Pratiques artistiques et handicap : un accès à la musique pour tous. Découvrez les parcours adaptés du Conservatoire Musique et Danse et venez écouter nos élèves.

Place Ducale, Charleville-Mézières Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Les élèves du parcours adapté vous invitent à un moment musical. Découverte musique