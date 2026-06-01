La nuit du handicap : pratiques artistiques et handicap, l’accès pour tous., Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
La nuit du handicap : pratiques artistiques et handicap, l’accès pour tous., Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières samedi 13 juin 2026.
La nuit du handicap : pratiques artistiques et handicap, l’accès pour tous. Samedi 13 juin, 13h30 Place Ducale, Charleville-Mézières Ardennes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Pratiques artistiques et handicap : un accès à la musique pour tous. Découvrez les parcours adaptés du Conservatoire Musique et Danse et venez écouter nos élèves.
Place Ducale, Charleville-Mézières Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Les élèves du parcours adapté vous invitent à un moment musical. Découverte musique
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