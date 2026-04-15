Matinée Bailleurs, Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières
Matinée Bailleurs, Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières samedi 13 juin 2026.
Matinée Bailleurs Samedi 13 juin, 09h30 Médiathèque Voyelles Ardennes
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Action Logement et ses partenaires vous invitent à une « Matinée bailleurs »
Samedi 13 juin de 9h30 à 12h30
A la Médiathèque Voyelles – 2 place Jacques Félix – Charleville-Mézières
Inscription > urlr.me/cwbmGg
Au programme :
9 h : Café d’accueil
9 h 30 : Conférence
– La Réforme du DPE (diagnostic de performance énergétique)
– Dispositifs d’investissement locatif
– Dispositifs de sécurisation des loyers
11 h 30 : Forum partenaires – temps d’échange personnalisé sur les stands
Médiathèque Voyelles 2 Pl. Jacques Félix, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324269440 https://mediatheques.ardenne-metropole.fr/les-mediatheques/mediatheque-voyelles/accueil [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/cwbmGg »}]
Bailleurs privés, connaissez-vous les aides et services dont vous pouvez bénéficier ?
Action Logement
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