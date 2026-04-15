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Baby yoga, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Baby yoga, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Baby yoga, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières samedi 13 juin 2026.

Lieu : Centre Social et Culturel André DHÔTEL

Adresse : 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit - Inscription obligatoire - De 3 mois à 18 mois

Baby yoga Samedi 13 juin, 09h30, 10h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – De 3 mois à 18 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T10:15:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:15:00+02:00

Venez vivre un moment bienveillant qui favorise le développement moteur et affectif de votre bébé.
C’est une excellente manière de tisser des liens avec son enfant
Des postures, du jeu et de la relaxation seront au rendez-vous.
=> De 3 mois jusqu’à 18 mois <=

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Atelier baby yoga parent-enfant

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