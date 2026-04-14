Baby gym, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières
Baby gym, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières vendredi 12 juin 2026.
Baby gym Vendredi 12 juin, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – Dès 15 mois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00
Votre enfant va monter, descendre, ramper, sauter, etc, et tout ça, avec un regard et un accompagnement bienveillant et sécurisant.
=> A partir de 15 mois <=
Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Séance baby gym
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