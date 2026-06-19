Charleville-Mézières

Baignade de la Warenne

Promenade de la Warenne Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-06-30

Durant cette période, la baignade sera surveillée du mardi au dimanche, de 13 h 30 à 19 h (y compris les jours fériés). Vous pourrez également vous divertir dès 15h avec les animations sportives proposées dans le cadre de Quartiers d’été. Seront également mis à disposition gratuitement de 14 h à 18 h, (pièce d’identité obligatoire d’une personne majeure) des canoës, paddles, pédalos, ainsi que du matériel de plage comme des ballons, raquettes et boules de pétanque… sans oublier les incontournables transats pour profiter de la quiétude du lieu. Pour améliorer le confort des usagers, un espace ombragé avec des parasols sera installé à proximité du chalet animation .Encore plus d’activités rafraîchissantes dans les Ardennes !

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Promenade de la Warenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

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English :

During this period, lifeguards will be on duty Tuesday through Sunday, from 1:30 p.m. to 7:00 p.m. (including holidays). You can also enjoy sports activities starting at 3:00 p.m. as part of the “Quartiers d’été” program. The following items will also be available free of charge from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. (ID required for an adult): canoes, paddleboards, and pedal boats, as well as beach equipment such as balls, rackets, and petanque balls—not to mention the essential lounge chairs for enjoying the tranquility of the location. To enhance visitors’ comfort, a shaded area with umbrellas will be set up near the “%AB%A0animation%A0%BB” chalet.Even more refreshing activities in the Ardennes!

L’événement Baignade de la Warenne Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme