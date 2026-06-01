Baignade dans la Meuse on remet les maillots ! Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Baignade dans la Meuse on remet les maillots !

Hôtel de Ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le maire convie tous ceux qui le souhaitent à le rejoindre. Pour assurer le confort et la sécurité des participants, des lignes de flotteurs ainsi qu’un ponton seront installés dans la Meuse. Les nageurs disposeront également de cabines et de douches. À partir de 10 h, plusieurs animations permettront au public de profiter pleinement de cette journée : l’Établissement public d’aménagement de la Meuse et de ses affluents (Epama) proposera une exposition sur les crues de la Meuse, afin de mieux comprendre l’histoire et le fonctionnement du fleuve. Le Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) présentera une exposition dédiée aux zones humides pour sensibiliser à la richesse écologique de ces milieux naturels. Enfin, un marché de produits locaux s’installera sur la place.Si pour des raisons météorologiques la Meuse devait se révéler impropre à la baignade, le rendez-vous serait annulé. Merci de suivre l’actualité de la ville sur ses réseaux sociaux !

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Hôtel de Ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

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English :

The mayor invites all those interested to join him. To ensure the comfort and safety of participants, float lines and a pontoon will be installed in the Meuse. Cabins and showers will also be available for swimmers. From 10 a.m. onwards, the public will be able to take full advantage of the day?s activities: the Établissement public d?aménagement de la Meuse et de ses affluents (Epama) will be presenting an exhibition on the flooding of the Meuse, to provide a better understanding of the river?s history and how it works. The Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) will be presenting an exhibition dedicated to wetlands, to raise awareness of the ecological wealth of these natural environments. Finally, a market of local products will be set up on the square. Should the Meuse prove unsuitable for swimming for weather reasons, the event will be cancelled. Please follow the city?s news on its social networks!

L’événement Baignade dans la Meuse on remet les maillots ! Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme