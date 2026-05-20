Gala Fin de curso de Yalla flamenco Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Gala Fin de curso de Yalla flamenco

MCL Ma Bohème Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Paëlla

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dimanche 14 Juin aura lieu le traditionnel Fin de Curso des élèves de Yalla Flamenco ! Ça se passe au 21 rue d’Aubilly à Charleville-Mézières dans la salle de spectacle de la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) Ma Bohème, située au rez de chaussé du bâtiment.Ouverture des portes dès 18h et début du spectacle à 18h30 !La première partie sera consacrée au flamenco traditionnel, avec des danses qui vous emmèneront en voyage dans le kaléidoscope des émotions. Puis viendra un petit entracte pour vous dégourdir un peu les jambes et vous rafraîchir, suivi d’une seconde partie plus contemporaine, et avec quelques petites surprises musicales et contées comme l’an passé !Un bar sera ouvert avant et après la représentation, ainsi que pendant l’entracte. Nouveauté cette année, vous pourrez déguster en fin de soirée la paëlla maison de Juan Onetti et rester ainsi dans une ambiance espagnole jusque dans vos papilles ! Attention petite précision: si vous souhaitez manger, la réservation des repas se fait en même temps que l’achat de vos billets.

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MCL Ma Bohème Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 65 73 98 87 yallaflamenco.prod@gmail.com

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English :

Sunday June 14 sees the traditional Fin de Curso of Yalla Flamenco students! It takes place at 21 rue d’Aubilly in Charleville-Mézières, in the auditorium of the Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) Ma Bohème, located on the ground floor of the building.Doors open at 6pm and the show starts at 6:30pm! The first part will be devoted to traditional flamenco, with dances that will take you on a journey through a kaleidoscope of emotions. Then there’s a short interval to stretch your legs and refresh, followed by a more contemporary second half, with a few musical and storytelling surprises like last year! A bar will be open before and after the show, as well as during the interval. New this year, you’ll be able to enjoy Juan Onetti’s homemade paella at the end of the evening, so you can enjoy the Spanish atmosphere right down to your taste buds! Please note: if you wish to dine, you must reserve your meal at the same time as you buy your tickets.

L’événement Gala Fin de curso de Yalla flamenco Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme