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Audition de classe : clavecin, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières

Audition de classe : clavecin, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières

Audition de classe : clavecin, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières samedi 13 juin 2026.

Lieu : Café-Librairie Plume et Bulle

Adresse : 17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

Audition de classe : clavecin Samedi 13 juin, 15h30 Café-Librairie Plume et Bulle Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

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La classe de clavecin vous invite à un moment musical. audition élèves

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