Audition de classe : clavecin, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières

Audition de classe : clavecin Samedi 13 juin, 15h30 Café-Librairie Plume et Bulle Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Café-Librairie Plume et Bulle 17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}]

La classe de clavecin vous invite à un moment musical. audition élèves