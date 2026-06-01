Audition de classe : clavecin, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières
Audition de classe : clavecin, Café-Librairie Plume et Bulle, Charleville-Mézières samedi 13 juin 2026.
Audition de classe : clavecin Samedi 13 juin, 15h30 Café-Librairie Plume et Bulle Ardennes
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Café-Librairie Plume et Bulle 17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}]
La classe de clavecin vous invite à un moment musical. audition élèves
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