Charleville-Mézières

Lecture en musique

Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

es élèves de la classe de clarinettes du CRD accompagneront en musique cette séance de lecture d’albums et livres pop-up sur le thème Promenons-nous dans les bois . Lecture et musique, pour un agréable moment de détente !Entrée libre, à partir de 3 ans.

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Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

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English :

Students from the CRD’s clarinet class will provide musical accompaniment for this reading session featuring picture books and pop-up books on the theme “Let’s Take a Walk in the Woods.” Reading and music—a delightful way to unwind! Free admission; ages 3 and up.

L’événement Lecture en musique Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme