Les petits corps célestes Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Les petits corps célestes

Maison de la Nature 5 rue Herronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Découverte des planètes naines, comètes, astéroïdes et de leur rôle dans la dynamique du Système solaire. Présentation de leurs particularités et mouvements. Cette séance complète la com- préhension de la diversité des objets célestes L’Argonne ardennaise bénéficie encore d’un ciel nocturne faiblement pollué, offrant des conditions d’observation privilégiées. Ce territoire préservé permet d’admirer la Voie lactée à l’œil nu et de mener des observations astronomiques de grande qualité. Chacune des soirées Astro est découpée en deux temps: un temps en salle à la Maison de la Nature (conférence + diaporama d’une durée de 1h30 ) suivi, si la météo le permet, d’observations aux instruments !

Maison de la Nature 5 rue Herronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Discover the dwarf planets, comets and asteroids and their role in the dynamics of the Solar System. Presentation of their characteristics and movements. This session completes the understanding of the diversity of celestial objects. The Argonne Ardennaise still benefits from a lightly polluted night sky, offering privileged observation conditions. This unspoilt region offers the opportunity to admire the Milky Way with the naked eye, and to carry out high-quality astronomical observations. Each Astro evening is divided into two parts: an indoor session at the Maison de la Nature (1h30 lecture + slide show) followed, weather permitting, by instrumental observations!

