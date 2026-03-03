Fête des mares Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Fête des mares

Maison de la Nature 5 Rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Activité à la fois ludique et scientifique pêche, observation, identification et découverte du rôle des petites bêtes de la mare.Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau, chapeau..) inscription obligatoire, gratuit.

Maison de la Nature 5 Rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

An activity that’s both fun and scientific: fishing, observation, identification and discovery of the role of small pond creatures.

