Fête de la Nature Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
2026-05-20
Fêtons la nature à Boult-aux-Bois ! Venez découvrir les caractéristiques de la forêt domaniale de la Croix-aux-Bois durant cette journée spéciale. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo, inscription obligatoire, sortie gratuite
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Celebrate nature at Boult-aux-Bois! Come and discover the features of the Croix-aux-Bois state forest on this special day. Dress appropriately for the weather, registration required, free outing
