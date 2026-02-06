Fête de la Nature Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Fête de la Nature

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-20

Fêtons la nature à Boult-aux-Bois ! Venez découvrir les caractéristiques de la forêt domaniale de la Croix-aux-Bois durant cette journée spéciale. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo, inscription obligatoire, sortie gratuite

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Celebrate nature at Boult-aux-Bois! Come and discover the features of the Croix-aux-Bois state forest on this special day. Dress appropriately for the weather, registration required, free outing

