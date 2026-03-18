Le système solaire Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Le système solaire

Maison de la Nature 5 rue de Herronière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Présentation des planètes , de leurs caractéristiques principales et de leur organisation autour du Soleil . Introduction aux autres corps du système solaire (lunes, astéroïdes, comètes). Cette séance permet de comprendre la place de la Terre dans son environnement proche.

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Maison de la Nature 5 rue de Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Introduction to the planets, their main characteristics and their organization around the Sun. Introduction to other bodies in the solar system (moons, asteroids, comets). This session helps students understand the Earth’s place in its immediate environment.

L’événement Le système solaire Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme