Proxi et macrophotographie RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Proxi et macrophotographie

RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Découverte de la photo des fleurs et insectes en gros plan, et des techniques pour une photo réussie (composition, lumière, mise au point…). Animé par Caroline Henry Gratuite pour les -12 ans

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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Discover how to take close-up photos of flowers and insects, and the techniques required for a successful photo (composition, light, focus…). Hosted by Caroline Henry Free for children under 12

L’événement Proxi et macrophotographie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme