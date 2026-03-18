Proxi et macrophotographie RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Proxi et macrophotographie RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois dimanche 14 juin 2026.
Proxi et macrophotographie
RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Découverte de la photo des fleurs et insectes en gros plan, et des techniques pour une photo réussie (composition, lumière, mise au point…). Animé par Caroline Henry Gratuite pour les -12 ans
.
RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover how to take close-up photos of flowers and insects, and the techniques required for a successful photo (composition, light, focus…). Hosted by Caroline Henry Free for children under 12
L’événement Proxi et macrophotographie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme