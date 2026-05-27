Boult-aux-Bois

Microscopie

5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Adhésion sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

A la découverte du monde invisible ! A la Ludothèque, les enfants s’initient à la microscopie en s’initiant à la microscopie en observant nature, feuilles, insectes et autres curiosités. Ils apprennent à fabriquer leurs propres lames microscopiques et repartent avec un nouveau regard sur le vivant. Gratuit pour les adhérents

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5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98

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English :

Discovering the invisible world! At the Ludotheque, children are introduced to microscopy by observing nature, leaves, insects and other curiosities. They’ll learn how to make their own microscopic slides, and leave with a new perspective on the living world. Free for members

L’événement Microscopie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-27 par Ardennes Tourisme