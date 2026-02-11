Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois
Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois vendredi 5 juin 2026.
Boult-aux-Bois
Marché du Croc’ Local
4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Marché festif de producteurs locaux (artisans, produits fermiers…) Restauration assurée par les producteurs locaux. Théâtre d’impro Les Ch’LAC Expo photo de l’école de Brieulles-sur-Bar Contes Organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
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4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est m.a.r.s@laposte.net
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English :
Festive market of local producers (craftsmen, farm produce…) Catering provided by local producers. Improv theater: Les Ch’LAC Photo exhibition by the Brieulles-sur-Bar school Tales Organized by the Maison d’Activités Rurales et Solidaires
L’événement Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-22 par Ardennes Tourisme
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