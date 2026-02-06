Journée Mondiale des Zones Humides Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Journée Mondiale des Zones Humides

Maison de la Nature 5 Rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Gratuit

2026-02-11

2026-02-11

2026-02-11

Découverte de la biodiversité des zones humides forestières de Boult-aux-Bois. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau…) Gratuit

Maison de la Nature, 5 Rue de la Héronnière, Boult-aux-Bois 08240, Ardennes, Grand Est. +33 3 24 30 24 98, maisonnatureboult@gmail.com

Discover the biodiversity of Boult-aux-Bois’ forested wetlands. Please bring weather-appropriate clothing (boots, water bottle, etc.)

