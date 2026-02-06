Journée Mondiale des Zones Humides Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Journée Mondiale des Zones Humides Maison de la Nature Boult-aux-Bois mercredi 11 février 2026.
Journée Mondiale des Zones Humides
Maison de la Nature 5 Rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Gratuit
Découverte de la biodiversité des zones humides forestières de Boult-aux-Bois. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau…) Gratuit
Maison de la Nature 5 Rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Discover the biodiversity of Boult-aux-Bois’ forested wetlands. Please bring weather-appropriate clothing (boots, water bottle, etc.)
