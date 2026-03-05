Bushcraft Maison de la nature Boult-aux-Bois

Bushcraft

Maison de la nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez tester les différentes techniques employées par l’Homme au cours de l’histoire pour faire du feu percussion, friction…Gratuit Prévoir une tenue adaptée selon conditions météorologiques.

.

Maison de la nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try out the different techniques used by man throughout history to make fire: percussion, friction…Free Please bring suitable clothing, depending on weather conditions.

L’événement Bushcraft Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-03 par Ardennes Tourisme