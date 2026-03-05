Bushcraft Maison de la nature Boult-aux-Bois
Bushcraft Maison de la nature Boult-aux-Bois mercredi 8 juillet 2026.
Bushcraft
Maison de la nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-07-08
2026-07-08
Venez tester les différentes techniques employées par l’Homme au cours de l’histoire pour faire du feu percussion, friction…Gratuit Prévoir une tenue adaptée selon conditions météorologiques.
Maison de la nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Come and try out the different techniques used by man throughout history to make fire: percussion, friction…Free Please bring suitable clothing, depending on weather conditions.
