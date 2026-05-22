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Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 4 rue de la Cadetière

Ville : 08240 Boult-aux-Bois

Département : Ardennes

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local

4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Marché festif de producteurs locaux (artisans, produits fermiers…) Restauration assurée par les producteurs locaux. Atelier confection de masques Organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
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4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est   m.a.r.s@laposte.net

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English :

Festive market featuring local producers (craftspeople, farm produce…) Catering provided by local producers. Mask-making workshop Organized by the Maison d’Activités Rurales et Solidaires

L’événement Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-22 par Ardennes Tourisme

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