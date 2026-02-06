Soirée astronomie Les constellations d’hiver Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Soirée astronomie Les constellations d’hiver Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 13 février 2026.
Soirée astronomie Les constellations d’hiver
Maison de la Nature 5 Rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Découvertes des principales constellations visibles durant la période hivernale
Maison de la Nature 5 Rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Discover the main constellations visible during the winter season
