Festival de Saint-Ghislain Esplanade Sourdille Givet

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Depuis plusieurs années, le Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain, en Belgique, se décentralise pour venir offrir au public givetois un spectacle international de qualité, afin de célébrer dignement et en rythme, la fête de la musique. Après nous avoir notamment présenté l’Afrique du Sud et la Croatie, le Festival nous propose de découvrir cette année d’autres danses, d’autres coutumes, d’autres costumes traditionnels venus des quatre coins du monde.Le pays invité d’honneur sera pour l’occasion, une surprise ! Durée 80 minutes.

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47

For several years now, the Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain, in Belgium, has been decentralizing to offer the Givetois public an international show of the highest quality, to celebrate the Fête de la Musique with dignity and rhythm. Having already introduced us to South Africa and Croatia, this year’s Festival invites us to discover other dances, customs and traditional costumes from the four corners of the globe, with a surprise guest of honor! Duration: 80 minutes.

Seit mehreren Jahren findet das Weltfolklorefestival in der belgischen Stadt Saint-Ghislain dezentral statt, um dem Publikum in Givet ein internationales Spektakel von hoher Qualität zu bieten, damit das Musikfest würdig und rhythmisch gefeiert werden kann. Nachdem wir bereits Südafrika und Kroatien kennengelernt haben, bietet uns das Festival dieses Jahr die Möglichkeit, andere Tänze, Bräuche und traditionelle Kostüme aus der ganzen Welt zu entdecken, wobei das Land, das als Ehrengast eingeladen wurde, eine Überraschung sein wird! Dauer: 80 Minuten.

Da diversi anni il Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain, in Belgio, ha decentrato le sue attività per offrire al pubblico del Givetois uno spettacolo internazionale di alta qualità, per celebrare la festa della musica con stile e dignità. Dopo aver presentato il Sudafrica e la Croazia, quest’anno il Festival metterà in scena altre danze, costumi e usanze tradizionali provenienti dai quattro angoli del mondo, con un paese ospite d’onore a sorpresa! Durata: 80 minuti.

Desde hace varios años, el Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain, en Bélgica, descentraliza sus actividades para ofrecer al público de Givetois un espectáculo internacional de calidad con el que celebrar la fiesta de la música con dignidad y ritmo. Tras presentar a Sudáfrica y Croacia, el Festival de este año dará a conocer otras danzas, costumbres y trajes tradicionales de los cuatro puntos cardinales, ¡y el país invitado de honor será una sorpresa! Duración: 80 minutos.

