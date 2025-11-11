La foire aux oignons Givet

La foire aux oignons

La Foire aux oignons de Givet est une manifestation annuelle, qui se déroule chaque 11 novembre dans les rues de Givet. Durant cette journée, c’est environ 500 camelots venus des quatre coins de la France qui s’installent dans les artères principales de Givet. Chaque année, ce n’est pas moins de 20 000 à 40 000 visiteurs venus de régions limitrophes (Nord-pas-de Calais, Meuse, Lorraine, Belgique, Luxembourg…) qui viennent partager l’ambiance chaleureuse de cette manifestation. Si dans la Pointe des Ardennes, le 11 novembre évoque la foire aux Oignons avant même l’anniversaire de l’Armistice de la première guerre mondiale, les Givetois et habitants de la région ignorent sans doute l’origine du nom de cette manifestation d’une popularité inégalable. Une page d’histoire C’est en janvier 1617 que les archiducs Albert et Isabelle établirent une foire réservée à leurs plus lointains sujets des marches de l’Empire.Plus près de nous, des documents d’ancien régime font état de trois foires à Givet au printemps, le jour de la Saint-Louis et le jour de la Saint-Martin.Sous la Révolution, l’administration centrale des Ardennes de l’An VI en fixa les dates au 13 brumaire, 26 floréal et 9 fructidor. 500 têtes de bétail étaient alors exposées sur la foire.Mais c’est depuis l’Empire que cette foire de novembre figure sous le nom de Foire aux Oignons , un nom qui fleure bon le terroir. Engagé dans la dure campagne de Pologne, Napoléon a trouvé quand même le temps de se pencher sur les affaires de la ville de Givet. De son quartier impérial à Posen, le 12 décembre 1806, huit jours avant son entrée à Varsovie, Napoléon promulgua un décret fixant les dates des foires à Givet, et plus particulièrement celle de la Saint-Martin devenue foire aux Oignons.Avec ces cinq cents têtes de bétail amenées de Belgique nonobstant les obstacles de la douane, la foire aux Oignons était la plus vivante et la plus active de toute une région.

Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 06 84 foire@givet.fr

English :

The Givet Onion Fair is an annual event that takes place every November 11 in the streets of Givet. During this day, about 500 vendors from all over France set up shop in the main streets of Givet. Each year, no less than 20,000 to 40,000 visitors from neighboring regions (Nord-Pas-de-Calais, Meuse, Lorraine, Belgium, Luxembourg…) come to share the warm atmosphere of this event. If in the Ardennes, November 11 evokes the Onion Fair even before the anniversary of the Armistice of the First World War, the people of Givetois and inhabitants of the region are probably unaware of the origin of the name of this event of unparalleled popularity. A page of history: It was in January 1617 that the Archdukes Albert and Isabella established a fair reserved for their most distant subjects from the marches of the Empire. Closer to our time, documents from the old regime mention three fairs in Givet: in the spring, on St. Louis Day and on St. Martin’s Day.During the Revolution, the central administration of the Ardennes in Year VI set the dates for the 13th of Brumaire, 26th of Floréal and 9th of Fructidor. 500 heads of cattle were then exposed at the fair. But it is since the Empire that this November fair appears under the name of Foire aux Oignons , a name that smells of the land. Engaged in the hard campaign of Poland, Napoleon still found time to look into the affairs of the town of Givet. From his imperial quarters in Posen, on December 12, 1806, eight days before he entered Warsaw, Napoleon issued a decree setting the dates for fairs in Givet, especially the St. Martin’s Fair, which became the Onion Fair. With five hundred head of livestock brought in from Belgium despite customs obstacles, the Onion Fair was the liveliest and most active in the entire region.

German :

Die Foire aux oignons de Givet ist eine jährliche Veranstaltung, die jeden 11. November in den Straßen von Givet stattfindet. An diesem Tag bauen etwa 500 Händler aus ganz Frankreich ihre Stände in den Hauptstraßen von Givet auf. Jedes Jahr kommen 20.000 bis 40.000 Besucher aus den angrenzenden Regionen (Nord-Pas-de-Calais, Meuse, Lothringen, Belgien, Luxemburg usw.), um an der herzlichen Atmosphäre dieser Veranstaltung teilzuhaben. Während in der Pointe des Ardennes der 11. November noch vor dem Jahrestag des Waffenstillstands des Ersten Weltkriegs an den Zwiebelmarkt erinnert, kennen die Einwohner von Givetois und der Region wahrscheinlich nicht den Ursprung des Namens dieser unvergleichlich populären Veranstaltung. Eine Seite der Geschichte: Im Januar 1617 richteten die Erzherzöge Albert und Isabella einen Jahrmarkt ein, der ihren entferntesten Untertanen aus den Reichsmarken vorbehalten war. Näher an unserer Zeit berichten Dokumente aus der Zeit des ancien régime von drei Jahrmärkten in Givet: im Frühjahr, am Tag des Heiligen Ludwig und am Tag des Heiligen Martin.Während der Revolution legte die Zentralverwaltung der Ardennen im Jahr VI die Daten für den 13. Brumaire, den 26. Floréal und den 9. Fructidor fest. 500 Stück Vieh wurden damals auf dem Jahrmarkt ausgestellt .Doch erst seit dem Kaiserreich wird dieser Novembermarkt unter dem Namen Foire aux Oignons (Zwiebelmarkt) aufgeführt, ein Name, der für die Region spricht. Napoleon, der in den harten Polenfeldzug verwickelt war, fand dennoch Zeit, sich um die Angelegenheiten der Stadt Givet zu kümmern. Von seinem kaiserlichen Quartier in Posen aus erließ Napoleon am 12. Dezember 1806, acht Tage vor seinem Einzug in Warschau, ein Dekret, das die Daten der Jahrmärkte in Givet festlegte, insbesondere den Martinsmarkt, der zum Zwiebelmarkt wurde.Mit 500 Stück Vieh, die ungeachtet der Zollhindernisse aus Belgien gebracht wurden, war der Zwiebelmarkt der lebendigste und aktivste Jahrmarkt einer ganzen Region.

Italiano :

La Fiera delle cipolle di Givet è un evento annuale che si svolge ogni 11 novembre nelle strade di Givet. Durante questa giornata, circa 500 venditori provenienti da tutta la Francia hanno allestito il loro negozio nelle strade principali di Givet. Ogni anno, non meno di 20.000-40.000 visitatori provenienti dalle regioni vicine (Nord-Pas-de-Calais, Mosa, Lorena, Belgio, Lussemburgo, ecc.) vengono a condividere la calda atmosfera di questo evento. Se nelle Ardenne l’11 novembre evoca la Fiera delle Cipolle, ancor prima dell’anniversario dell’Armistizio della Prima Guerra Mondiale, gli abitanti di Givetois e gli abitanti della regione probabilmente non conoscono l’origine del nome di questo evento, che gode di una popolarità senza pari. Una pagina di storia: fu nel gennaio del 1617 che gli arciduchi Alberto e Isabella istituirono una fiera riservata ai loro sudditi più lontani dalle marce dell’Impero. Più vicini a noi, i documenti dell’antico regime menzionano tre fiere a Givet: in primavera, il giorno di San Luigi e il giorno di San Martino.Durante la Rivoluzione, l’amministrazione centrale delle Ardenne nell’Anno VI fissò le date della fiera al 13 brumaio, al 26 floreale e al 9 fruttifero. 500 capi di bestiame erano allora esposti alla fiera.Ma è dall’Impero che questa fiera di novembre appare con il nome di Foire aux Oignons , un nome che sa di terra. Impegnato nella dura campagna di Polonia, Napoleone trovò comunque il tempo di occuparsi degli affari della città di Givet. Dal suo quartier generale imperiale di Posen, il 12 dicembre 1806, otto giorni prima del suo ingresso a Varsavia, Napoleone emanò un decreto che fissava le date delle fiere di Givet, e in particolare quella del giorno di San Martino, che divenne la Fiera delle Cipolle. Con i suoi cinquecento capi di bestiame portati dal Belgio nonostante gli ostacoli della dogana, la Fiera delle Cipolle era la più vivace e attiva di tutta la regione.

Espanol :

La Feria de la Cebolla de Givet es un evento anual que se celebra cada 11 de noviembre en las calles de Givet. Durante esta jornada, unos 500 vendedores de toda Francia se instalan en las principales calles de Givet. Cada año, no menos de 20.000 a 40.000 visitantes de las regiones vecinas (Norte-Paso de Calais, Mosa, Lorena, Bélgica, Luxemburgo, etc.) acuden a compartir el cálido ambiente de este evento. Si en las Ardenas, el 11 de noviembre evoca la Feria de la Cebolla, incluso antes del aniversario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial, los habitantes de Givetois y los habitantes de la región desconocen probablemente el origen del nombre de este acontecimiento, que goza de una popularidad sin igual. Una página de historia: fue en enero de 1617 cuando los archiduques Alberto e Isabel establecieron una feria reservada a sus súbditos más alejados de las marchas del Imperio. Más cerca de nuestra época, los documentos del antiguo régimen mencionan tres ferias en Givet: en primavera, el día de San Luis y el día de San Martín.Durante la Revolución, la administración central de las Ardenas en el año VI fijó las fechas de la feria en el 13 brumario, el 26 floréal y el 9 fructidor. 500 cabezas de ganado fueron entonces expuestas en la feria.Pero es desde el Imperio que esta feria de noviembre aparece bajo el nombre de Foire aux Oignons , un nombre que huele a tierra. Comprometido en la dura campaña de Polonia, Napoleón aún encontró tiempo para ocuparse de los asuntos de la ciudad de Givet. Desde su cuartel general imperial en Posen, el 12 de diciembre de 1806, ocho días antes de su entrada en Varsovia, Napoleón promulgó un decreto por el que se fijaban las fechas de las ferias de Givet, y más concretamente la del día de San Martín, que se convirtió en la Feria de la Cebolla. Con sus quinientas cabezas de ganado traídas de Bélgica a pesar de los obstáculos de las aduanas, la Feria de la Cebolla era la más animada y activa de toda la región.

