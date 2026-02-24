Quand la nuit s’anime à la rencontre des chauves-souris

Givet Ardennes

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

2026-08-29

Cette animation familiale vous invite à partir à la découverte des chauves-souris, des animaux fascinants et souvent mal connus.Après une projection pour mieux comprendre leur mode de vie et casser les idées reçues, vous partirez pour une balade nocturne dans Charlemont, à la rencontre de ces mystérieux habitants de la nuit. Réservation auprès de la Maison du Parc naturel régional des Ardennes

Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

This family activity invites you to discover bats, fascinating and often misunderstood animals. After a screening to better understand their way of life and dispel preconceived ideas, you’ll set off on a nocturnal stroll around Charlemont, to meet these mysterious inhabitants of the night. Reservations at the Maison du Parc naturel régional des Ardennes

