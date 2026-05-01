Charlemont visite nocturne Charlemont Givet
Charlemont visite nocturne Charlemont Givet samedi 16 mai 2026.
Givet
Charlemont visite nocturne
Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
En compagnie de guides des Sentinelles de Charlemont, découvrez le site de nuit et vivez une expérience unique …Rendez-vous le samedi 16 mai à 20h, esplanade Sourdille dans Givet , pour la première date de la saison. Prévoir une tenue adaptée à la marche, une lampe torche et de l’eau. Places limitées. Réservation obligatoire.BON À SAVOIR Le départ a lieu esplanade Sourdille, dans Givet, et non à Charlemont.
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Charlemont 1 route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr
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English :
Accompanied by Charlemont Riverkeeper guides, discover the site by night and enjoy a unique experience …Meet us on Saturday May 16 at 8pm, esplanade Sourdille in Givet, for the first date of the season. Bring walking clothes, a flashlight and water. Places limited. GOOD TO KNOW: Departure is from esplanade Sourdille, in Givet, not Charlemont.
L’événement Charlemont visite nocturne Givet a été mis à jour le 2026-04-29 par Ardennes Tourisme
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